Honderden kinderen in Schiedam zitten noodgedwongen thuis vanwege hinderlijke eikenprocessierups

Honderden kinderen in Schiedam zitten sinds gisteren noodgedwongen thuis. De Gelinckschool en De Poldervaart zijn gesloten vanwege de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De afgelopen dagen hadden zowel leerlingen als leerkrachten last van hinderlijke jeuk.

Beide scholen voor speciaal onderwijs staan aan het Prinses Beatrixpark, dat vol staat met eikenbomen. Daarin tiert de ‘terrorrups’ welig. ,,Er zijn er echt heel veel’’, zegt Jacob Mannessen van schoolbestuur Primo, waar De Poldervaart met ongeveer 160 leerlingen onder valt.

Daarom is besloten de scholen uit voorzorg te sluiten. Ouders moesten een oplossing vinden voor de opvang van hun kinderen. De schoolgebouwen en de omgeving worden vandaag schoongemaakt, zodat de kinderen morgen weer naar school kunnen. Dat is sneller dan verwacht, want aanvankelijk zouden de leerlingen tot dinsdag thuis moeten blijven. ,,De gemeente Schiedam heeft alles in het werk gesteld om, in het belang van de kinderen, de schoonmaakploeg sneller te laten komen’’, zegt Mannessen.

Eikenprocessierups gespot? Meld het op de kaart

- Vul linksboven in het balkje de locatie waar u de eikenprocessierups heeft gezien. Je kunt de exacte locatie ook op de kaart opzoeken. In- en uitzoomen werkt via de knoppen plus en min.

- Klik rechtsboven op de knop ‘+ Voeg punt toe’ en klik op de juiste locatie.

- Vul de vragen in en stuur als je dat hebt een foto mee. Deze kun je bij een van de vragen eenvoudig uploaden in de kaart.

- Is je locatie al gemeld? Dan kun je daarop stemmen.

