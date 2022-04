‘Houd ramen gesloten en sluit ventilatie!’ was de noodoproep maar bij Anja en haar buren kan dat niet

Anja van Royen uit Schiedam-Groenoord stond even na middernacht af te wassen in haar keuken, toen er via haar keukenraam een volgens haar ‘hevige stank’ binnendrong. Ze pakte direct de telefoon en belde milieudienst DCMR, want ze is zelf allergisch voor gassen. ,,Ik kreeg er meteen een tintelende tong van. Aan de telefoon konden ze niet meteen uitsluitsel geven over wat er in de lucht zat, maar het advies was wel om alles in huis af te sluiten.”