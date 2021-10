Huilende mensen op expo over Bassie & Adriaan in Vlaardingen: ‘Ze vinden het zo zielig voor Bassie’

Rondlopen op een expositie over Bassie en Adriaan en ze plots tegen het lijf lopen. Voor bezoekers van het Museum Vlaardingen levert het emotionele momenten op. Vooral de fragiele clown Bassie zorgt voor meelijwekkende blikken. De tentoonstelling gaat haar laatste week in en het is er dagelijks ontzettend druk.