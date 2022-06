Hulp voor aan huis gekluisterde Rico (53) op komst: 'Hopelijk wil hij naar veiligere woning verhuizen’

De Schiedamse wooncorporatie Woonplus gaat de 53-jarige Rico Mudde helpen. Rico is aan huis gekluisterd. Begin deze maand was hij voor het eerst in maar liefst elf jaar weer buiten, voor de uitvaart van zijn geliefde, Nico de Jong.

Rico vertelde vorige week zijn aangrijpende verhaal. Hij kan niet lopen en werd de afgelopen jaren verzorgd door Nico. Nico overleed echter op 66-jarige leeftijd aan de gevolgen van keelkanker. Rico blijft nu alleen over. De brandweer moest er aan te pas komen om Rico naar beneden te brengen, want zijn flat aan het Cornelia van Zantenplein heeft geen lift en het is voor Rico onmogelijk om op eigen kracht naar buiten te komen. De slaapkamer en de woonkamer vormden de afgelopen jaren zijn leefwereld.

Ingrijpend veranderd

Woonplus meldt desgevraagd dat de corporatie Rico en Nico al ‘een hele poos in beeld hebben en zij in het verleden dat meerdere malen hebben afgeslagen’. ,,Hopelijk kijkt hij (Rico, red.) daar nu anders naar en is hij wel bereid naar een voor hem veel passender (en veiliger) woning te verhuizen. Zijn situatie is nu natuurlijk ingrijpend veranderd”, aldus een woordvoerder van Woonplus.

,,Er is voor deze week een gesprek ingepland en er is ook contact met de hulpinstanties. We gaan ervan uit dat meneer uiteindelijk in een voor hem veel betere woning terecht gaat komen. We doen in elk geval ons best om hem zo goed mogelijk te helpen.’’

