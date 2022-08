Hulpdiensten rukken massaal uit voor gevonden kinderfiets in het water in Hoek van Holland

Uiteindelijk bleek het te gaan om een ‘mogelijke dumping van de fiets’, aldus de woordvoerder. ,,De fiets was in redelijk ondiep water gevonden en eruit gehaald. De vondst van de slakken bewijst dat de fiets er niet onlangs in heeft gelegen.”

‘Weten niet wat er is gebeurd’

Volgens de veiligheidsregio worden er vaker kinderfietsjes gevonden zonder eigenaar en blijkt achteraf dat het fietsje onbeheerd is achtergelaten. Maar intussen wordt wel massaal met verschillende eenheden uitgerukt. ,,Omdat we dan niet weten wat er is gebeurd.” Daarom is al eerder een oproep gedaan aan vooral ouders om goed te letten op de spullen van hun kinderen. ,,Want een gevonden kinderfiets is altijd reden om massaal te gaan zoeken, omdat we niet weten of iemand in het water ligt.”