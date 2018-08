Hulphonden weggestuurd van festival Zomerterras

Voor Peter Roovers was een bezoek aan het festival Zomerterras in Vlaardingen niet wat hij ervan had verwacht. Beveiligingspersoneel stuurde hem met zijn hulphonden Rover en Hidde resoluut van het festivalterrein.

,,Bij de ingang was er nog niets aan de hand. Maar op het terrein werd ik geconfronteerd met een norse beveiliger die me te kennen gaf dat het festival verboden is voor honden. Ik antwoordde dat ik hiervan op de hoogte was, maar dat hulphonden, mits ze als zodanig te herkennen zijn, gewoon toegelaten horen te worden. Labradoodle Rover en labrador Hidde waren beiden aangelijnd en hadden hun hesjes aan.

De 11 weken oude Hidde, eigendom van de Stichting Hulphond is bij Roovers in opleiding. Over 14 maanden studeert de pup af als hulphond voor een zwaar gehandicapte persoon met rolstoel. Een festivalterrein bezoeken is onderdeel van zijn training. Roovers: ,,Het was vrij rustig, dus een prima moment om even langs te gaan"

Vergunning kwijt

Roovers is verontwaardigd over de behandeling en heeft geklaagd bij de festivalorganisatie. Een flinke donatie aan de Stichting Hulphond, bij wijze van compensatie, lijkt hem op zijn plaats. ,,Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Ik mag de honden meenemen naar musea en in het openbaar vervoer. In de trein reizen ze zelfs gratis. En ik weet dat taxichauffeurs in sommige steden het risico lopen hun vergunning te verliezen wanneer ze hulphonden weigeren."

Veiligheid

Festivaldirecteur Frank Tomei heeft een dag na het festival nog niet de kans gehad zijn mail te lezen en is niet bekend met de klacht. ,,Honden mogen inderdaad niet op het terrein. Er lopen hier veel kinderen rond en we willen niet het risico lopen dat een hond er een in het gezicht bijt of zo."

Over het toelaten van hulp- of geleidehonden heeft Zomerterras geen regels. ,,We hebben het bij mijn weten niet eerder aan de hand gehad. Maar als er iets verkeerd is gegaan in het contact tussen meneer en de beveiliging, dan spijt ons dat." Tomei belooft het voorval te bespreken in het team en met de vergunningverlenende dienst. Mogelijk wordt er voor de volgende editie van het festival wel beleid op gemaakt.

Hulphond weigeren, mag dat? Hoewel er in Nederland nog geen nationale wet- en regelgeving bestaat, mag een hulphond niet met een beroep op de huisregels worden geweigerd. Nederland ratificeerde in 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit houdt onder andere in dat alle openbare ruimten voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hulphonden, in dienst of in training, vallen daar ook onder. Brancheorganisaties MKB en de Verenging voor Evenementenmakelaars (VVEM) wijzen hun leden erop dat het weigeren van de dieren niet is toegestaan. In sommige gemeenten is toegankelijkheid van evenementen voor bezoekers met een beperking onderdeel van het vergunningbeleid.