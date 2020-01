IJzerkoekjes landelijke hit door Heel Holland Bakt: ‘De platen zijn niet aan te slepen’

Samenvoe­gen kinderafde­lin­gen Franciscus: ‘Beste optie in deze situatie’

14 januari De aanstaande beslissing om de afdelingen klinische kindergeneeskunde op de locatie Gasthuis in Rotterdam samen te voegen, is 'de beste optie in deze situatie'. Dat zegt Pieter Kromdijk, voorzitter van de Huisartsenpost NWN.