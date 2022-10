Illegale medewerkers aangetroffen bij bedrijfscontroles in Vlaardingen

Langedijk haalt in Maassluis zijn gram na mislukt jaar bij Vogels: ‘Fijn je zo te kunnen revanche­ren’

Na elf wedstrijden mag Pieter Langedijk zich topscorer van de Jack’s League noemen. Met negen doelpunten in elf wedstrijden bewijst hij zich in tegenstelling tot vorig seizoen bij IJsselmeervogels als een topspeler in de tweede divisie. ,,Er worden voortdurend grapjes over gemaakt.”

18 oktober