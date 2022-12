Illegalen aangehouden en wapens en drugs gevonden bij controles in Schiedamse woningen

Bij een controle in tien woningen in wijken in Schiedam zijn donderdag twee mensen aangehouden en drugs en wapens gevonden. De controle vond plaats na klachten van omwonenden of vermoedens van misstanden.

De interventieteams ondermijning en woonoverlast van de gemeente Schiedam gingen donderdag op pad en kregen ondersteuning van een bouwinspecteur, politie, brandweer en netbeheerder Stedin.

In Schiedam-Oost werden in een woning twee mensen aangetroffen die illegaal in Nederland verbleven. Zij werden door de politie aangehouden. In de woning werden ook spullen aangetroffen om een hennepkwekerij te draaien. Het pand wordt mogelijk gesloten of er volgen andere maatregelen.

Bij woningen in Zuid en Oost stuitten de handhavers op een zelfstandige woonruimte die zonder vergunning was ingericht voor kamerverhuur. Volgens de gemeente kan dat leiden tot een brandgevaarlijke situatie. De gemeente strijdt sinds kort in Oost tegen de huisjesmelkers om overbewoning tegen te gaan. In beide woningen werden in totaal zes huurders aangetroffen.

Volledig scherm In een van de panden werden drugs gevonden © AD

De actie verplaatste zich later op de dag naar Schiedam-West. In een pand werden gestolen goederen en zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. Daarnaast lag er een grote hoeveelheid drugs. Het pand werd op last van burgemeester Cor Lamers ook met spoed gesloten, omdat er een brandgevaarlijke situatie was. De gemeente neemt maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren.

Later op de avond werden in een winkel in Oost een groot mes en pepperspray onder de kassa aangetroffen. Het is verboden om deze wapens voorhanden te hebben. Ook dit pand is op last van de burgemeester gesloten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.