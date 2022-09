In de Waterweggemeenten kunnen 1254 mensen nog energietoeslag aanvragen

Scholieren ontdekken monumenten van Maassluis: ‘Het ruikt hier muf, dan is het écht oud’

Een kijkje nemen in de stuurhut van de Rigel of naar boven klimmen in korenmolen De Hoop: maar liefst 206 leerlingen uit de groepen zeven van verschillende Maassluise basisscholen gingen op ontdekkingstocht in eigen stad. In aanloop naar Open Monumenten Dag werden zij in een ochtend klaargestoomd tot jeugdstadsgids.

10 september