In optocht naar het Stedelijk Museum Schiedam

Het museumavondje maakt deel uit van de Wijken Welkom avonden . Na de heropening van het Stedelijk Museum, dat een ingrijpende verbouwing achter de rug heeft, zijn inwoners van andere Schiedamse wijken al langs geweest: Oost, Nieuwland en Zuid. ,,Het museum is weer open en straalt na de renovatie, daarom nodigen we graag iedereen uit’’, zegt Dorien Theuns, stadsprogrammeur van het museum in de Hoogstraat.

Het feest in het museum begint om 19.00 uur, maar wie wil, kan ook in optocht richting het museum. Wijkcentrum de Erker in Schiedam-West is hiervoor het verzamelpunt. Van daaruit kunnen jong en oud om 18.40 uur meelopen, terwijl kunstenaar Maarten Bel onderweg voor vrolijke klanken zorgt op zijn doedelzak. Wijkbewoners die niet kunnen meelopen, kunnen gebruikmaken van busvervoer. Aanmelden hiervoor kan per mail via dorien@stedelijkmuseumschiedam.nl. In het museum zijn er optredens en lekkere hapjes.