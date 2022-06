In zijn eigen tuintje op Recreatieoord voert John Buijsman voorstelling op over de strijd om het park

Man (72) gewond bij steekpar­tij, 35-jarige Schiedamse aangehou­den

Een 35-jarige vrouw uit Schiedam is dinsdagavond aangehouden voor het steken van een 72-jarige man. Waarom ze de man heeft gestoken, is niet bekend. Hij raakte gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis.

29 juni