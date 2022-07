Inburgeren met behulp van supermarkt of dokter: taallessen gaan op de schop

Sinds begin dit jaar is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. Deze nieuwe wet heet de Wet inburgering 2021 en geldt voor iedereen die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig is.

Volgens Rachida Ben Moussa, commercieel directeur van Echt Nederlands, spelen de taallessen van de Haagse instelling in op de wetsverandering. ,,De focus binnen de nieuwe wet is niet alleen taal, maar parallel participeren is minstens zo belangrijk geworden.” Eén onderdeel licht ze daarbij speciaal toe: het Taaldorp.

Alledaagse situaties oefenen

In het Taaldorp gaan cursisten oefenen met de Nederlandse taal in een semi-praktijkomgeving. Er wordt bijvoorbeeld een winkel nagebouwd waarin de cursisten boodschappen doen en afrekenen bij de kassa. Of er wordt een dokterspraktijk nagebootst waarin de cursist langs komt als patiënt met een klacht.

Er wordt hierbij gebruikgemaakt van echte materialen om het zo levendig mogelijk te maken. Alle cursisten krijgen een strippenkaart waarop zij een stempel krijgen als ze een activiteit binnen het Taaldorp hebben voltooid.

Voor de lessen voor nieuwkomers uit de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zullen is ook al een eerste locatie gevonden: de Kansenfabriek in de wijk Nieuwland in Schiedam. Echt Nederlands prijst deze locatie vanwege de korte lijntjes met andere partners bij wie de cursisten ook activiteiten kunnen doen of ondersteuning kunnen krijgen. In het pand zijn onder andere Steunpunt Inburgering Schiedam, Stichting Humanitas, Groenproject Nieuwland, Stichting Multicultureel Schiedam, CultuurKANSEN en SOL (Samen Ondernemend Leren) er gevestigd.

