Indische Buurt aan zet: enquête op komst over betaald parkeren in wijk naast het centrum

Bewoners van de Indische Buurt in Vlaardingen bepalen volgende maand of er betaald parkeren in deze wijk naast het centrum wordt ingevoerd. In vier deelgebieden houdt de gemeente Vlaardingen een enquête onder huishoudens.

De gemeente Vlaardingen is al langer in gesprek met inwoners van de Indische Buurt over de hoge parkeerdruk daar. Die wordt veroorzaakt door bezoekers aan het nabijgelegen stadscentrum, waar betaald parkeren geldt. Volgens wijkbewoners staan met name de straten rondom de Bilitonlaan regelmatig bomvol. De gemeente stelt dat het niet zo gemakkelijk is om extra parkeerruimte te maken, omdat dit ten koste kan gaan van groen, speelruimte of plekken voor afvalcontainers.

De gemeente wilde de enquête over betaald parkeren eigenlijk al in 2021 houden, maar die werd uitgesteld omdat Vlaardingen eerst de vervanging van de riolering in de buurt wilde afwachten.

Helft moet voorstander zijn

De enquête valt begin november bij de huishoudens in de bus, het is mogelijk om die tot 22 november in te vullen. De peiling wordt in vier deelgebieden gehouden. Invoering gaat door als minstens de helft van de bewoners in een gebied de enquête invult én minstens de helft voorstander is. Als maar 24 tot 50 procent de peiling invult, mag de gemeenteraad bepalen of het betaald parkeren doorgaat. Bij minder dan 24 procent deelname is betaald parkeren sowieso van de baan.

Vorige zomer werd in Vlaardingen voor de laatste keer een enquête gehouden over betaald parkeren. Toen mochten de VOP-wijk en Oostwijk-Oost daarover stemmen. In die laatste buurt keerde 73 procent van de deelnemers zich tegen dit plan. In de VOP was 51 procent van de bewoners tegen de invoering van betaald parkeren. Deze uitkomsten verbaasden de gemeente enigszins, omdat er uit deze wijken wel regelmatig signalen komen over een hoge parkeerdruk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.