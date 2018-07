Inwoner Vlaardingen wint 21,5 miljoen bij Staatsloterij

De Staatsloterij legt uit dat er begeleiding is voor de winnaars van zulke grote bedragen. ,,We adviseren mensen over de eerste stappen die ze kunnen nemen met hun nieuwe fortuin'', legt een woordvoerder uit. ,,Zo zeggen we dat het wijs is om het prijzengeld op hun spaarrekening te zetten en even te wennen aan het idee. Want het is nogal wat: eerst ben je waarschijnlijk honderd keer je lot aan het controleren. Daarna is het vooral wennen aan het idee dat het geld er is.''