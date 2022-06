Islamitische basisscholen breiden flink uit in de regio: ‘Nu moeten we nog geregeld nee verkopen’

Binnenkijken Bartjan woont in zijn droomwo­ning: ‘Ik vind het heerlijk dat ik geen bovenburen meer heb’

Wonen in een schoolgebouw, dat was een grote droom van Bartjan Burgers (40). Dankzij het klushuisproject in de oude Globeschool in Vlaardingen ging die wens in vervulling. De handen moesten flink uit de mouwen, maar dan heb je ook wat.

28 mei