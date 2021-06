Jan Willem zijn vader werd ‘vermoord door de zon’, zijn levensmissie is nu om anderen te beschermen

Van der Sterre senior was ooit, zoals zijn zoon Jan Willem zegt, ‘een grote, gezonde en sterke Rotterdamse kerel, die nooit ziek was’. Totdat hij ineens terugkerende plekjes had en melanoomkanker bleek te hebben. Elf maanden later was hij dood, slechts 60 jaar oud. ,,Vermoord door de zon”, is zijn treurige conclusie. ,,Ook al overleed hij in 2007, we missen hem nog dagelijks. Hij had vier kinderen en inmiddels tien kleinkinderen. Het is zo jammer dat ze elkaar niet hebben leren kennen, dat zij hem nooit kunnen knuffelen. En dat alleen maar vanwege die zon.”



De dood van zijn vader hakte er bij zijn zoon flink in, maar zorgde ook voor een kantelpunt in zijn leven. De 41-jarige Rotterdamse ondernemer woonde in Amerika waar hij werkte als autoverkoper. Toen zijn huwelijk daar spaak liep, keerde hij voorgoed terug naar Nederland. Ook omdat zijn zusje ging bevallen van haar eerste kindje.