Jarige clown Bassie (86) geniet van bijzonder cadeau: fans staan rijen dik bij zijn huis

Rijen dik staan de Vlaardingers met een mobieltje in de aanslag om Bassie vast te kunnen leggen. Niet dat dat altijd lukt, talloze cameraploegen en fotografen ontnemen het publiek het zicht op de Westhavenkade in het centrum van Vlaardingen. Bassie is 86 geworden en dat wilde Museum Vlaardingen niet zomaar voorbij laten gaan. In het museum is een tentoonstelling van het beroemde duo, de bekendste inwoners van de haringstad. Al woont Adriaan al heel lang in Spanje en komen de broers eigenlijk uit Maassluis.