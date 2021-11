Jeffrey (30) heeft duizenden euro's nodig voor behandeling tegen slopende ziekte: ‘Wil mijn zoontje zien opgroeien’

In februari van dit jaar werd de grond onder zijn voeten vandaan geslagen, toen bij Jeffrey van der Sloot de diagnose MS werd gesteld. De agressieve vorm nog wel: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis om precies te zijn. Zogenaamde schubs (aanvallen) gaan hem uiteindelijk slopen. ,,Sindsdien zitten we in een rollercoaster”, vertelt hij. ,,Na diverse aanvallen is mijn lichamelijke gesteldheid flink achteruit gegaan. Ik zal elke dag met duizelingen in mijn hoofd moeten leren leven. De strijd tegen vermoeidheid, mijn concentratie en geheugen gaan er steeds meer onder lijden. En dat is nog maar het begin...”