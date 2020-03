Joke (70) vrolijkt Nederland op vanachter haar keyboard: ‘We moeten niet in de put gaan zitten’

Alles komt goed: de Vlaardingse Joke Meijer (70) weet het zeker. Maar tot het zover is, vrolijkt ze de wereld op vanachter haar keyboard. ,,We moeten moed blijven houden.”

Nu het coronavirus door Nederland waart, zit Meijer aan huis gekluisterd. Als COPD-patiënte van 70 jaar móet ze wel. ,,Dat binnenzitten vond ik best een dingetje. Mijn man is eind januari overleden en sindsdien ben ik alleen.”

Op aandringen van haar zoon hervindt ze een oude passie: het keyboard. ,,Vanwege de ziekte van mijn man heb ik maanden niet gespeeld. Vier weken geleden heb ik het weer opgepakt en sindsdien maak ik elke dag een liedje.”

You’ll Never Walk Alone

Sinds kort filmt ze haar optredens. De zoon van de Vlaardingse zet de filmpjes vervolgens op Instagram. Het loopt storm: vele duizenden Nederlanders hebben haar versie van Una Paloma Blanca, You’ll Never Walk Alone en House of the Rising Sun al gehoord. ,,Echt zo raar. Dit verwacht je gewoon niet.”

Meijer wordt overladen met reacties. Ze was al op de radio én meerdere keren op televisie. ,,Ik vind het leuk dat andere mensen het zo leuk vinden. Dat doet me goed. Muziek maakt vrolijk. Als je zelf speelt, heb je geen tijd om te piekeren of depressief te worden.”

‘Ik doe mijn haar voor elk filmpje’

Meijer, jaren geleden actief als orgelspeelster, vindt het heerlijk om de filmpjes te maken. Zo heeft ze wat te doen, zegt ze. ,,En voor zo'n filmpje wil je er toch netjes uitzien. Dus ik doe bijvoorbeeld mijn haar. Ik ben er druk mee, hoor. Het houdt je bezig.” Ook omdat ze aan elk liedje een draai geeft. ,,Ik probeer telkens een ander tempo te gebruiken. Het moeten geen saaie liedjes worden, ik pimp ze een beetje op.”

De muziek is steevast vrolijk. Met reden: Meijer, te volgen via @orgeljoke, wil dat Nederland overeind blijft. ,,We moeten niet in de put zitten, maar moed blijven houden. Het komt wel goed.”

En weer een nieuw lied. Hoop dat jullie het leuk vinden! Groetjes Joke #sinatra #orgel#orgeljoke #positiefblijven 840 Likes, 88 Comments - Joke Meijer (@orgeljoke) on Instagram: "En weer een nieuw lied. Hoop dat jullie het leuk vinden! Groetjes Joke #sinatra #orgel#orgeljoke..."

RaRa welk liedje is dit? 484 Likes, 62 Comments - Joke Meijer (@orgeljoke) on Instagram: "RaRa welk liedje is dit?"