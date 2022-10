Jong talent uit het hele land trekt deze week naar Maassluis voor oudste klassieke muziekconcours

Theater Koningshof en Reviuslyce­um laten leerlingen cultuur snuiven met workshops graffiti en spoken word

Onder schooltijd graffiti spuiten onder een viaduct: de leerlingen van het Lentiz Reviuslyceum in Maassluis hebben weleens een saaiere lesdag gehad. De middelbare school biedt in samenwerking met Theater Koningshof cultuururen aan. De schouwburg hoopt zo ook meer scholieren in de zaal terug te zien.

24 oktober