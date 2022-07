Jorien, Mijke en Kalle in boek over regenbooggezinnen: ‘Wordt heel vaak óver en niet met ons gepraat’

Jorien van den Driel (33), Mijke van der Zee (46) en hun zoontje Kalle (4) zijn één van de regenbooggezinnen die meewerken aan het boek. Onder regenbooggezinnen verstaat initiatiefnemer Marré gezinnen in allerlei samenstellingen: of dat nu met meerdere papa’s en mama’s is, een gezinslid dat transseksueel is of met een geadopteerd kind.