Journalist Martijn Verwaaijen (70) overleden

In het IJsselland ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is zondagmiddag journalist Martijn Verwaaijen overleden. Hij was al enige tijd ziek, maar de afgelopen dagen verslechterde zijn situatie snel.

Martijn heeft ruim 44 jaar als verslaggever gewerkt voor onze kranten en sites. De Schiedammer kwam in 1974 als 21-jarige leerling-journalist in dienst bij het Rotterdams Nieuwsblad. Later werkte hij voor het Rotterdams Dagblad, onder meer als chef van de Rotterdamse stadsredactie en de redactie IJssel & Lek. De laatste jaren van zijn carrière koos hij ervoor nog een keer voluit te gaan als verslaggever bij AD Rivierenland.

In mei 2018 is hij met pensioen gegaan, waarna hij zich vooral stortte op zijn hobby golf en veel aandacht besteedde aan zijn gezin. Vele jaren is hij ook een fervent hockeyer geweest bij de Schiedamse club Asvion.

Lange tijd heeft Martijn, na een start als sportjournalist, gewerkt als politieverslaggever in Rotterdam en omstreken. Bij nacht en ontij trok hij door de stad, waar de drugscriminaliteit toen al zijn sporen naliet. Martijn was een verslaggever die hard was op de materie, maar zacht op de mens. Altijd had hij oog voor het menselijke aspect in de zaken waarvan hij verslag deed. Een grote dosis humor zorgde dat hij zelfs de zwaarste zaken licht kon maken.

Een bijzondere band had Martijn met toenmalig hoofdcommissaris Jan Blaauw. Ook na diens pensionering vonden de twee elkaar nog vaak voor een verhaal over cold case-zaken, een nieuw boek of om Blaauws immer ongezouten mening over gebrek aan ontzag voor ‘de diender’ op te tekenen.

