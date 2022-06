Jubileumfeest ontsierd door flessengooier: ‘Als hij drinkt, lijkt er geen rem op te zitten’

Terwijl andere bezoekers genieten van een jubileumfeest in het winkelcentrum gaat bij Kumar R. op 9 april het licht uit. Hij is dronken. Eerst gooit de Vlaardinger een fles het publiek in die een bezoeker op diens achterhoofd raakt. De man loopt een wond op die met zes hechtingen moet worden gedicht. Als zijn vriendin verhaal haalt bij R. wordt ze mishandeld. Kort erna plant R. zijn vuist in de ruit van snackbar ’t Lootje. Omstanders vertellen agenten dat R. daarna naar de Albert Heijn is gewandeld.