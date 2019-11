Justitie eist 8 jaar cel tegen Michael L. voor wurgen kroegbaas Lian Boel

Justitie heeft maandag 8 jaar cel geëist tegen Michael L., die ervan wordt verdacht zijn ex-schoonvader Lian Boel te hebben gedood. De Maassluise kroegbaas werd vorig jaar maart om het leven gebracht in de woning van L. in Rijswijk.

Na een lange aanloop van een jaar, waarin meerdere deskundigen werden gehoord om de precieze doodsoorzaak van Boel te kunnen vaststellen, beleefde de rechtszaak maandag een hoogtepunt toen het Openbaar Ministerie (OM) de strafeis bekend maakte tegen Boel’s voormalige schoonzoon Michael L.

Die doodsoorzaak kan echter niet worden vastgesteld, bleek eerder al. Behalve dan dat er bij Boel een gebroken tongbeen is geconstateerd, veroorzaakt door geweld op de hals, dat hij leed aan een hartspierontsteking en een iets vergroot hart had.

,,Wat er zich die bewuste dag - 13 maart 2018 - heeft afgespeeld, zullen we nooit weten’’, stelde de officier van justitie in haar requisitoir. ,,Hoeft ook niet, want er is voldoende bewijs dat L. Boel heeft gewurgd, zoals vezelonderzoek. De vezels van het vest van L. zijn aangetroffen op de ketting van het slachtoffer. Ook was hij de enige die hem letsel heeft kunnen toebrengen, er was niemand anders aanwezig.’’

Het OM rekent hem doodslag aan, geen moord. Er was namelijk geen sprake van voorbedachte rade. Daarom komt het OM tot een strafeis van 8 jaar, met aftrek van de tijd die L. in voorarrest heeft doorgebracht.

De advocaat van Michael L. benadrukte echter dat de doodsoorzaak helemaal niet zo duidelijk is: ,,Het hart van Lian Boel was een tikkende tijdbom, zo concludeer ik als leek na het horen van de deskundigen. Zijn hart was groot genoeg om plotseling aan te kunnen sterven, zelfs als je de overige pathologische bevindingen buiten beschouwing laat’’, aldus raadsman Yehudi Moszkowicz.

De officier van justitie had een duidelijk andere voorstelling van zaken. ,Ja, er was een hartontsteking en een iets vergroot hart, maar daarnaast was er ook die enorme ‘olifant’ met het samendrukkend geweld op de hals, de wurging. Dat kan geen enkele deskundige wegschuiven. Dat is wat de verdediging wél doet.’’

L. zelf gebruikte zijn laatste woord om opnieuw aan te geven dat hij Boel niet heeft gewurgd. Het was volgens hem een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zijn ex-schoonvader belandde na een korte schermutseling naast het bed in de slaapkamer waar de twee waren voor het ophangen van een tv. L. raakte uit evenwicht en viel uiteindelijk op hem, zo heeft hij altijd gezegd.

,,Als ik geen klap had gehad die bewuste dag van Lian, had ik hem ook niet van me af hoeven duwen en was dit niet gebeurd. Dit heeft mij ook geraakt, want ik had Lian heel hoog zitten. Ik heb nooit kwaad over hem gesproken”, besloot L.