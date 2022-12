Kerstmarkt in Vlaardingen tóch zonder Messi en Memphis: geen voetbal op groot scherm

Peter van der Steen van de stichting Stadshart Vlaardingen kondigde maandagochtend aan dat er op de kerstmarkt ook een beeldscherm van vier bij drie meter zou komen, zodat de voetballiefhebber toch de kwartfinale van het Nederlands elftal tegen Argentinië kon kijken. De wedstrijd van Oranje begint vrijdag om acht uur 's avonds. Dan is de kerstmarkt al in volle gang. Daar gaat dus een streep door.

,,Een vergunning voor een kerstmarkt waar geen alcohol wordt geschonken is wat anders dan een vergunning voor een voetbalwedstrijd met een groot scherm qua beveiliging. We hebben overleg gehad en toen is besloten om in goed overleg geen scherm neer te zetten’’, legt een woordvoerster van de gemeente Vlaardingen uit. ,,Maar we roepen de mensen wel op om lekker voetbal te gaan kijken in de Vlaardingse horeca.’’