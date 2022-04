Kerstmarkt Maassluis verandert voorgoed: ‘Charme gaat verloren door verplaatsen naar Marelplein’

,,Uiteindelijk zijn we nu op ons hoogtepunt in 2019 gestopt, dan kunnen we daar in ieder geval fijn op terugkijken”, mijmert Leo Leichtenberg, één van de kartrekkers van de Werkgroep Kerstmarkt. Begin april reed hij naar het gemeentehuis, om namens de werkgroep in gesprek te gaan met de Stichting Publieke Evenementen Maassluis (SPEM) en de gemeente. De SPEM is eerder door de gemeente aangesteld om alle evenementen in Maasluis te organiseren. Toen hij hoorde dat de stichting van plan was de kerstmarkt uit te breiden tot een tweedaags festival in de vorm van een groot kerstdorp op het Marelplein, wist Leichtenberg genoeg.