Khalil, Mohammed en Rabir vrezen vertrek vluchtelingenboot: ‘Zou vrienden hier vreselijk missen’

Saad (30) woont nog geen jaar in Nederland en is nu al een Taalheld: ‘Waar een wil is, is een weg’

Waar een wil is, is een weg, zegt Saad Alkassoum (30). De Syrische vluchteling is nog geen jaar in Nederland en leert in sneltreinvaart de Nederlandse taal. Zo gaat hij vijf keer per week naar de bieb om te oefenen en wil hij niet meer in het Engels worden aangesproken: ,,Anders leer ik er niets van.”

8 oktober