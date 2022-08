Kinderdagverblijf in Schiedam ontruimd na gaslek

Ene na de andere platenzaak opent deuren in Schiedam: ‘Mensen willen authentiek geluid’

Na de opkomst van de cd verdwenen elpees massaal in de prullenbak, maar tegenwoordig is de vinylplaat weer in trek. Die populariteit is terug te zien in het Schiedamse straatbeeld, waar het aantal platenzaken dit jaar bijna verdubbelde. ,,Digitale muziek interesseert me niet.”

7:00