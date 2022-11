Kinderen de dupe van staking in leerlingenvervoer: ‘Veel leerlingen komen woensdag niet naar school’

Kinderen in het speciaal onderwijs in deze regio lijken woensdag de dupe te worden van een landelijke staking in het zorg- en leerlingenvervoer. Vakbond FNV kondigt aan dat de in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis actieve chauffeurs van het bedrijf Noot 24 uur het werk neerleggen.

Volgens vakbond FNV wordt woensdag sowieso gestaakt bij de taxibedrijven Connexxion, Munckhof en Noot. De bond meldt dat de cao-onderhandelingen met werkgevers zijn mislukt. Alleen als de werkgevers voor woensdag akkoord gaan met de eisen van de chauffeurs, kunnen de stakingen nog voorkomen worden. De vereniging voor leerlingen in het speciaal onderwijs is ‘diep, diep, diep teleurgesteld’ over de mogelijke nieuwe stakingen in het zorg- en leerlingenvervoer.

‘Aanzienlijk aantal’

In deze regio vervoert Noot onder meer leerlingen van de school voor speciaal onderwijs de Ericaschool in Vlaardingen. Directeur Mogens Domela Nieuwenhuis zegt op de hoogte te zijn van de mogelijke staking. ,,Van de 270 leerlingen op school zijn er 110 die mogelijk niet verschijnen. Dat is best een aanzienlijk aantal. Sommige ouders kunnen hun kind misschien toch een keer zelf brengen, maar ik voorzie dat veel leerlingen woensdag niet komen.”

Noot rijdt sinds 1 augustus in deze regio. Eind oktober liet de gemeente Schiedam nog weten ontevreden te zijn over de geleverde kwaliteit. ,,Sinds de start van het schooljaar hebben wij diverse meldingen van ouders, verzorgers, scholen en instellingen ontvangen over de kwaliteit van het vervoer", schreven burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Noot zelf zegt last te hebben van de krapte op de arbeidsmarkt. ,,We weten dat de chauffeurs er alles aan doen. Maar zien toch vaak dat kinderen niet opgehaald worden of te laat op school verschijnen.”

