Kinderfeest voor Oekraïense kinderen uit Maassluis: ‘We willen ze het gevoel geven dat ze welkom zijn’

,,Het was een spontaan idee. In de week dat de Dag van de Rechten voor het Kind gevierd wordt, wilden we graag iets voor de Oekraïense kinderen betekenen. Deze kinderen hebben de afgelopen maanden al een trauma opgelopen, dat had natuurlijk nooit moge gebeuren. Met dit evenementje hopen we hen het gevoel te geven dat ze welkom zijn en erbij horen”, aldus Nawal Albaz van Stichting Aanzet.

De kinderen wonen in voormalig zorgcentrum De Vliet. ,,Zij wonen daar voornamelijk met hun moeders, de meeste vaders vechten nog aan het front. Via een WhatsAppgroep is de uitnodiging verstuurd en hebben we al zestig aanmeldingen binnen.” De kinderen worden niet alleen vermaakt maar komen zelf ook in de spotlights te staan: ,,Op het podium in de Vliet treden ze op met een eigen zing- en dansvoorstelling. Vervolgens steken we over naar De Hooftzaak voor een lunch. Daar worden de kinderen ook geschminkt en kunnen ze genieten van de clownsact.”