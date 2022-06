Kinderfietsen krijgen tweede leven via Lets Ruilwinkel

Het ANWB Kinderfietsenplan is opgericht in 2015 en inmiddels zijn er ruim 50.000 fietsen ingezameld en uitgedeeld aan kinderen. Deze maand wordt het fietsenplan extra onder de aandacht gebracht tijdens de campagne Geen kind achterop! .

In de regio Rijnmond is de Lets Ruilwinkel aan de Noordvestsingel in Schiedam het uitgiftepunt om kinderfietsen een tweede leven te geven. Van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot 16.00 uur kunnen de fietsen worden ingeleverd. ,,Het zou leuk zijn als we hierdoor meer fietsen kunnen creëren voor de kinderen in Schiedam en Rijnmond die in armoede leven’’, aldus coördinator Debbie de Wekker van de Lets Ruilwinkel.