Kleding, een lespakket en zelfs gordijnen: de 11-jarige Anashya krijgt vanuit allerlei hoeken hulp aangeboden

Maassluis krijgt drie extra watertap­pun­ten verspreid door de stad

6 april Maassluis krijgt er, naast het al bestaande watertappunt op de Markt, drie bij. In de toekomst is water tappen ook mogelijk op de atletiekbaan aan de Dr. Albert Schweitzerdreef, station Maassluis-West en de Willem Marislaan. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om bij lnBlik in eigen beheer een buitenkraan te realiseren.