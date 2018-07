Koeling kapot bij Schiedamse Albert Heijn: container vol eten moet weg

Minder leegstand Schiedam na invoeren van boetes voor lakse pandeigena­ren

10:50 Er staan minder panden leeg in het centrum van Schiedam. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van de leegstandsverordening die sinds een jaar van kracht is. Het aantal lege panden in het verordeningsgebied is van 25,9 procent in augustus 2017 gedaald naar 19,5 procent in mei van dit jaar.