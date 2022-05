Koken, bakken en braden zijn mannenzaken bij nieuwe kookwinkel braadbaas: ‘Barbecues staan vaak ongebruikt in de tuin’

Ronald en z’n collega’s schieten huurders vanuit dit pand straks nog sneller te hulp: ‘Groeiden uit ons jasje’

Goed nieuws voor huurders van Maasdelta: als het aan Ronald Greep (38) ligt, is hij binnenkort nog sneller ter plekke bij lekkage of glasschade. Het nieuwe pand van zijn bouwbedrijf Greep & Van der Burgh is volop in aanbouw en moet ervoor zorgen dat er nog efficiënter gewerkt wordt. ,,We hebben bijna geen reistijd meer.”

24 mei