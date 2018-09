Koningin Máxima in tranen bij bezoek aan Schiedamse tieners: 'Bravo voor jullie werk'

Vermiste poes legt 76 kilometer af naar Odijk

12:15 De poes Soom uit het Zuid-Hollandse Maassluis heeft een flinke reis achter de rug. Na een vermissing van zes weken is ze gisteren teruggevonden aan de Burgweg in Odijk. Dat is ruim 76 kilometer verwijderd van zijn woonplaats.