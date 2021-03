Kostbare warmteleiding op komst, maar wie gaat al die energie straks afnemen?

Momenteel loopt er al een 16,8 kilometer lange ondergrondse leiding tussen afvalverwerker AVR in Rozenburg, via Vlaardingen en Schiedam, naar een energiecentrale in Rotterdam. Met de bij de afvalverwerker vrijgekomen restwarmte, die anders verloren zou gaan, worden via een lokaal warmtenet zo'n 50.000 huizen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel verwarmd. Voordeel: de kachel hoeft in die woningen niet aan, wat weer zorgt voor minder gasverbruik en dus minder CO2-uitstoot.