Kruispunten Laan 1940-1945 moeten op de schop voor goed wegennetwerk Maassluis in 2040

Elan thuiszorg B.V. failliet door ‘veel ziektever­zuim’: ‘Zonder verzeke­ring gaat het dan hard’

De Maassluise thuiszorgorganisatie Elan Thuiszorg B.V. is failliet verklaard. Volgens curator Amos Kroll ziet het ernaar uit dat het ‘relatief hoge ziekteverzuim’ waarvoor de zorgverlener niet verzekerd was, het bedrijf de das om heeft gedaan: ,,We zetten nu in op een overname.’

19 september