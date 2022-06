Kunstroute Nieuwe Waterweg gaat van start

Nieuwe Waterweg bestaat 150 jaar: ‘Aanleg is vooral een Westlands verhaal’

Ooit was ie gewoon van ‘ons’, de Nieuwe Waterweg, die dit jaar precies 150 jaar geleden officieel openging. Tegenwoordig is Hoek van Holland Rotterdams grondgebied, maar het Westlands Museum heeft niettemin een heuse tentoonstelling over de Waterweg op poten gezet. En Stichting KUnSTPLAATS in Hoek van Holland houdt een kunstwedstrijd.

