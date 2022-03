Leefbaar Maessluys krijgt bijval in de raad: toch nog extra hertelling op vier stembureaus

Gemotiveerde brief

Van de Merwe en Bouwer laten het er niet bij zitten. In een gemotiveerde brief, die Bouwer tijdens de raadsvergadering toelichtte, zetten zij uiteen welke onregelmatigheden zij bij de uitslagen van vier stembureaus terugzien. Zo is het onduidelijk waarom twee stemmen alsnog ongeldig zijn verklaard en of er drie stembiljetten kwijt zijn geraakt. ,,Als we die onregelmatigheden niet hadden gevonden, hadden we ook geen hertelling voor die vier stemlokalen aangevraagd. We willen dit gewoon uit de lucht hebben”, aldus Bouwer.