Leefbaar Maessluys ziet vierde zetel definitief aan zich voorbijgaan: tweede hertelling levert zelfde uitslag op

Stichting Monster­sche Sluis wacht schadever­goe­ding niet langer af en start met reparatie van scheuren

Het onderhoud aan de Monstersche Sluis in Maassluis is maandag begonnen. Het metselwerk wordt aangepakt en de scheuren in het gewelf worden gerepareerd. Naar verwachting duren de werkzaamheden zo’n vier weken. De scheepvaart wordt hierbij zo min mogelijk belemmerd.

28 maart