Leerling volledig door het lint op school, meerdere gewonden: ‘Verschrikkelijk dat zoiets gebeurt’

Op een middelbare school in Schiedam is een 15-jarige leerling dinsdag volledig door het lint gegaan. Daarbij zijn meerdere personen lichtgewond geraakt. Een grote politiemacht moest ingrijpen. De schrik zit er goed in op school.

Het heftige incident deed zich voor op het Lyceum Schravenlant aan de Hugo de Grootstraat in Schiedam. Daar is een jongen dinsdag opgesloten in een scheikundelokaal op de tweede verdieping nadat hij door het lint was gegaan en liefst drie ramen vernielde. Hulpdiensten rukten massaal uit. De politie is met schilden naar binnen gegaan om de jongen te overmeesteren.

Volledig scherm Er kwamen veel hulpverleners op het incident af. © MediaTV

De 15-jarige jongen ontstak in woede tijdens een scheikundeles. Na een woordenwisseling met de docent ontstond een worsteling tussen de twee, waarbij andere docenten de leraar te hulp schoten. De jongen gooide met spullen, waaronder flessen met een scheikundige stof. Dat zorgde bij twee medeleerlingen voor irritatie aan hun ogen, een persoon liep een hoofdwond op. De leerlingen en docenten konden het lokaal verlaten, waarna ze de tierende scholier in de ruimte opsloten in afwachting van de politie.

Wijkagent

Terwijl buiten het lokaal en de school door politie en brandweer maatregelen werden genomen om de jongen op een goede en veilige manier voor hemzelf en voor anderen onder controle te krijgen, lukt het de wijkagent door het vernielde raam contact met hem te krijgen. Het gesprek kalmeert de jongen dusdanig dat hij zelf het lokaal uitloopt en rustig kan worden aangehouden. Hij wordt verdacht van vernieling en mishandeling.

Volledig scherm De politie rukte groots uit voor het incident. © MediaTV

De situatie is inmiddels onder controle en het is weer rustig op de school. Alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. Maar de schrik zat er buiten goed in. Sommige docenten komen even stoom afblazen en roken een sigaretje. Wat er precies is gebeurd, ook zij moeten het antwoord schuldig blijven. ,,Ik zat gelukkig niet in die klas, maar heb te doen met mijn collega”, zegt een van hen. ,,Het is natuurlijk verschrikkelijk als er zoiets gebeurt. Zeker ook omdat de politie met man en macht uitrukte. Dat maakt veel indruk op iedereen.”

Eenzaam

Een groepje leerlingen raakt niet uitgesproken over wat zich zojuist heeft afgespeeld. ,,Hij is gewoon ineens om zich heen gaan slaan met van alles en nog wat. Die ramen zijn best wel dik, dus je moet wel kracht hebben om die kapot te maken”, benadrukt één van hen. ,,Er ligt ook echt heel veel glas op het schoolplein.”

Quote Dit is allemaal wel heel erg, vooral voor die jongen zelf natuurlijk leerling, Schravenlant Lyceum

De school heeft aan ouders laten weten dat de jongen in kwestie ‘in psychische nood verkeerde en zichzelf niet meer in de hand had’. Volgens andere leerlingen wordt de jongen gepest en was hij ‘kwaad op de hele wereld’. ,,Dat zou kunnen verklaren waarom je zoiets doet. Het is in elk geval wel heel erg allemaal. Vooral voor die jongen zelf natuurlijk”, aldus een meisje dat anoniem wil blijven.

Lyceum Schravenlant is een openbare scholengemeenschap voor havo en vwo (atheneum) en versneld vwo. De school telt ongeveer700 leerlingen en bereikte in 2019 een mijlpaal toen het 150-jarig jubileum werd gevierd.

