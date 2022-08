Leerlingen genieten op de Zomerschool: ‘Vooral de zwemmiddag is hartstikke leuk’

met video Boswachter: ‘Stop met barbecueën in kurkdroge natuur, iedereen kan zien wat de gevolgen zijn’

De brandweer roept de hulp in van burgers om tijdens deze hittegolf natuurbranden te voorkomen én snel te ontdekken. Door de droogte is het gevaar groot dat het vuur zich razendsnel verspreidt, zoals bleek bij de grote duinbrand in Ouddorp. ,,Hoe eerder mensen bellen, hoe eerder we kunnen optreden.’’

11 augustus