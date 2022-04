Linda Helmich, de eigenaresse van het Vispaleis, stopt met vis bakken

De kibbeling, gebakken schol en lekkerbekken gingen als broodjes over de toonbank. Vooral ‘s zomers waren de visjes niet aan te slepen. ,,Maar het gaat echt niet meer,” verzucht Helmich. Ik heb rug- en buikklachten en ik kan niet te lang meer staan. Dan zit er niets anders op dan de boel te sluiten. Ik heb nog geprobeerd de zaak aan mijn zoon over te doen maar die had er geen zin in. Het is moeilijk om in deze tijden na corona je zaak te verkopen omdat de horeca flinke klappen te verwerken kreeg. Maar dit is een prima zaak. Wellicht komt er binnenkort een nieuwe eigenaar, de onderhandelingen zijn in ieder geval deze week van start gegaan. Ik zie wel waar het schip strandt. Ik ga nu lekker uitrusten na al die jaren van vis bakken.”

Stip op nummer 1

Het Vispaleis is er al sinds 1989 en is niet meer weg te denken bij Hoekenezen en toeristen. Het grootste succesnummer was de kibbeling. ,,Op mooie zomerdagen gooien we die al in de frituur vlak voordat we open gingen,” herinnert Helmich zich. ,,Ze stonden met stip op nummer 1. Maar ook de gebakken schol, lekkerbekken, mosselen en garnalen waren succesnummers. De kibbeling werd gemaakt van polak, de lekkerbekken van heek, dat zijn witvissen. Panharing verkochten we niet. Die vervuilt de olie en dat moet je niet hebben.”

In 2008 spoelde, na een zware storm, de zaak bijna in de Nieuwe Waterweg nadat een stuk strand wegsloeg dat bescherming moest bieden voor het Vispaleis. De verantwoordelijkheid werd bij Helmich gelegd. De redding kwam van Hoek van Holland dat besloot om 400 zandzakken voor de viszaak te plaatsen. Later werd een trapdijk geplaatst voor de definitieve bescherming.