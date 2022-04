Lintjesregen 2022: bekijk hier wie een lintje krijgt in Vlaardingen, Maassluis, Schiedam en Hoek van Holland

lintjesregenNa twee coronajaren kan het eindelijk weer als vanouds. Er worden vandaag ruim 3000 Nederlanders onderscheiden met een lintje. Zij ontvangen een onderscheiding omdat ze een bijzondere daad hebben verricht, lange tijd vrijwilligerswerk hebben gedaan of een speciale militaire prestatie hebben geleverd. Kijk hieronder wie er in jouw gemeente een lintje hebben gekregen.

Vlaardingen

Gerard Kester is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 1980 was en is hij onder andere actief als scheidsrechter en wedstrijdleider bij atletiekvereniging AV Fortuna.

Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd Han Admiraal benoemd. Hij was tussen 2003 en 2014 voorzitter van Scouting Allart van Heemstede.

Jan van Adrichem zet zich sinds 1975 in voor katholiek Vlaardingen binnen parochie De Goede Herder. De laatste tien jaar is hij verantwoordelijk voor het beheer van twee kerkgebouwen.

André van Aperen was tussen 2009 tot 2015 voorzitter van de scoutinggroep Marnix van Sint Aldegonde.

Sinds 1980 zet Lenie de Boer-Keijzer zich als scriba in voor de kerk in Vlaardingen-West.

Stien van den Boogaart-de Heer is sinds 1996 contactpersoon van de wijkgemeente van de Protestantse Kerk Nederland.

Henk Boot werkt sinds 1981 bij het Groen van Prinstererlyceum als conciërge, managementassistent en facilitair beheerder.

Met zijn band Kaya treedt Bert van der Meer sinds 1995 op in diverse kerken en instellingen. Hij heeft aandacht voor kwetsbare en eenzame mensen.

Dick Meerhof was tussen 1965 en 2000 bestuurslid van de winkeliersvereniging Middenstandsbedrijven Schiedam Zuid. Al sinds 1970 is hij beheerder bij hockeyvereniging VMHC Pollux.

Gerrit van Toor is sinds 2000 penningmeester van tennisvereniging VBTO. Nu is hij voorzitter van Stichting Vlaardingen Partners.

Thonie Trommel is sinds 1990 actief als koster in Kerkcentrum Holy. Daarnaast is hij sinds 1995 voorzitter van de Vredescantorij Vlaardingen.

Sinds 1985 verleent Joke Veenstra-Niessing aan veel mensen mantelzorg. Ook neemt zij veel werk uit handen van de medewerkers in het Zonnehuis.

Cor Vermijn is sinds 2009 elke zondagmiddag gastheer bij het inloophuis De Groene Luiken.

Theo de Vree werkte als rechercheur bij de Vlaardingse politie. Daarnaast was hij sportief en bestuurlijk betrokken bij Fortuna Vlaardingen en fusieclub Victoria’04.

Maassluis

Corinda van den Bos-van Eenennaam en Mariëlle Romeo-Moerman richtte in 2001 het christelijke kinderkoor Wonderwijs op. De populariteit zorgt voor meer bezoekers tijdens de diensten.

Hans Luttikhuis is al sinds 1969 lid van voetbalvereniging VDL Maassluis. Hij staat gemiddeld 20 uur per week klaar als vrijwilliger in allerlei functies.

Corrie van der Laar-Ham start haar vrijwilligerswerk al in 1978 in de ouderraad van de Paulusschool en bij parochie de Goede Herder. Ook werkt zij samen met vredesorganisatie PAX.

Paul van Deventer is sinds de jaren tachtig vrijwilliger bij Tennisvereniging ’t Loo in De Lier. Daarnaast is hij al jaren actief bij de Historische Vereniging Maassluis en tal van andere werkgroepen en organisaties.

Marja Koster-Klepke en Theo Koster zetten zich al sinds 1989 in voor de Christelijke Korfbal Club (CKC) Maassluis: van broodjes smeren tot het helpen met de kampen, toernooien en het onderhoud van het complex.

Wouter van Toor begint in 1997 begint als vrijwilliger voor de stichting Christelijk Kampwerk Maassluis waar hij tegenwoordig voorzitter is. Ook organiseert hij voor IKC de Regenboog het schoolverlaterskamp en de kerstvieringen.

Hugo van der Hoest is al sinds de start in 2005 betrokken bij de Senioren Computerclub Koningshof waarbij hij Maassluizers helpt bij computerproblemen en van technisch advies voorziet.

Arie Uiterdijk is sinds 2001 verknocht aan de Furie en werkt mee aan evenementen, rondleidingen en het onderhoud van het museumschip.

Loek Molmans is al sinds 1995 niet weg te denken bij het Zeekadettenkorps als scheepskok, bestuurslid en voorzitter. Ook is hij al jaren een bekend gezicht in Maassluise politiek.

John Dolstra is bij veel Maassluizers bekend als de nestor van de gemeenteraad. Buiten de politiek zet hij zich als vrijwilliger sinds de jaren ‘70 in voor tal van verenigingen, vakbonden en stichtingen.

Hans van Vliet zette zich jarenlang in voor doofblinde jongeren. Ook staat hij anderen bij met zijn kennis over de Participatiewet, de WIA, de Wa-jong en de Ziektewet. Daarnaast was hij secretaris voor de Stichting 400 jaar Maassluis.

Koos Vaissier begint al op zijn negende met vrijwilligerswerk binnen de katholieke kerk. Hij was daarnaast werkzaam als ambtenaar en heeft zich tot ver na zijn pensioen ingezet als archivaris.

Erik van der Meijs begint in 1992 als schipper bij de scouting in Maasland en was tot 2021 voorzitter. Onder zijn leiding wordt onder andere het nieuwe verenigingsgebouw gerealiseerd.

Schiedam

Pieter Sonneveld is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Hij is gespecialiseerd in patiëntenzorg, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van hematologie.

Janet van Huisstede is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij heeft een groot hart voor haar stad en zet zich in voor de promotie van Schiedam. Ze is nu actief voor culturele intitiatieven, zoals SuikerZoet.

Ook Hans Stout is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op dit moment is hij actief als bestuurslid voor de Vrienden van de Liduina Basiliek, een bowlingvereniging en culinair Zeeland.

Teun van Aaken is sinds 1986 betrokken bij Excelsior ‘20. Zo was hij bardienstmedewerker tot Prins Carnaval. Momenteel houdt hij zich hoofdzakelijk bezig met onderhoudswerkzaamheden op het terrein.

Aad van Elswijk zet zich al sinds 1990 per week onbezoldigd en bijzonder toegewijd in voor de St Mary’s Anglican Episcopal Church Rotterdam Delfshaven.

Aad Franken is al tientallen jaren vrijwilliger op verschillende terreinen in diverse functies op verschillende terreinen. Zo begon hij in 1990 bij de Buddy-vereniging Rotterdam. Ook zette hij zich voor Hospice de Vier Vogels.

Mohamed El Gharnatï is al jarenlang vrijwilliger voor de multiculturele gemeenschap in Schiedam. Zo is hij ruim twintig jaar verbonden aan de Marokkaanse Islamitische Vereniging. Hij helpt met koken, schoonmaken en is ook aanspreekpunt van diverse bewoners.

Ria Hoekman zet zich vele decennia lang naast haar fulltime baan onder andere in als mantelzorger. Van koken tot het naaien van kleding en van extra schoonmaken tot het regelen van de administratie.

Bep Holmer heeft zich jarenlang ingezet voor De Teerstoof, vele jaren een begrip in de theaterwereld in Schiedam. Holmer was onbezoldigd betrokken bij de gang van zaken en fungeerde als ‘theatermoeder’.

Seref Karaaslan is al ruim 17 jaar actief bij zorginstelling Aafje. Op begraafplaats en crematorium Beukenhof is mede door zijn inzet een bloeiende bijenstal ontwikkeld met twaalf bijenkorven.

Celal Abbas Kocak is sinds de oprichting van het Alevitisch Centrum Rijnmond Rijnmond actief als vrijwilliger. Als lid van de raad van bestuur, de geloofsraad, de raad van discipline en de raad van toezicht.

Janna Kruijsifix-Van Dommelen was actief als vrijwilliger in de zorg voor de Argosgroep bij zorginstelling DrieMaasstede. Door de coronapandemie en haar kwetsbare leeftijd heeft zij haar activiteiten nu alsnog moeten neerleggen.

Hans van de Linde begon in 1977 als vrijwilliger bij Stichting Open Huis. Deze stichting bestaat niet meer, maar vormde wel de basis voor het seniorenwelzijn in Schiedam.

Koos van Noordt zet zich in voor de parochianen van de Jacobuskerk. In 2019 was hij al vrijwillliger van het jaar bij deze kerk. Ook onderhoudt hij de begraafplaats en crematorium St. Laurentius in Rotterdam.

Rob Poels is actief in de muziekwereld, bij sportverenigingen en bij het kerkelijk leven. Zijn langste periode in de muziekwereld was als dirigent van het Don Boscokoor.

Theo Reijman was vrijwilliger bij de Jacobuskerk in Schiedam-Kethel. Ook is hij actief voor de Vrienden van het Jenevermuseum.

Hoek van Holland

E.M. Schaap-Wolff is vrijwilliger bij hospice Beukenrode, Stichting Droom je Thuis, Muziekvereniging De Kleijne Band en de Rooms-katholieke Parochie H. Egbertus & H. Lambertus.

