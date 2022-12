Look is nu nog timmerman én figurant, maar droomt stiekem van een hoofdrol op het witte doek

Lonkt Hollywood voor Look J. Boden? Nee hoor, maar de Vlaardinger is al blij als hij heel even te zien is in de nieuwe serie Bestseller Boy. Met een schuin oog kijkt hij - als figurant - naar Theo Maassen. ,,Stiekem hoop ik in het wereldje te belanden.’’