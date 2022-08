Maaltijdbezorger (17) met vuurwapen bedreigd op zijn afleveradres in Vlaardingen

Leerlingen genieten op de Zomer­school: ‘Vooral de zwemmiddag is hartstikke leuk’

Hij doet deze week alvast ritme op voor het nieuwe schooljaar, zegt de 12-jarige Turan over de Zomerschool in Vlaardingen. Annabel van 13 vond de Engelse lessen het leukst. ,,Ik moet natuurlijk wel goed mijn talen kunnen spreken, want ik word later agent.”

18 augustus