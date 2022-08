Maaltijdbezorger met vuurwapen bedreigd op zijn afleveradres in Vlaardingen

Twee fietsers gewond na botsing met auto’s in Vlaardin­gen

Een man op een elektrische fiets is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto aan de Rotterdamseweg in Vlaardingen. Ook aan de Groen van Prinstererstraat kwam een fietser in botsing met een auto. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

19 augustus