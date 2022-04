Maaslands grofvuil mag binnenkort naar Maassluis

Dat schreef het college van B & W in een brief aan de gemeenteraad afgelopen donderdag. Naast de betere bereikbaarheid wordt ook de afname van het aantal Maassluizers dat gebruikmaakt van de milieustraat als reden voor het besluit genoemd: ,,Wij zijn van ruim 60.000 bezoekers in 2020 gedaald naar ongeveer de helft. Een van de redenen is dat er nu op afspraak wordt gewerkt. De verwachting is dat er mogelijk circa 4.000 bezoekers uit Maasland hiervan gebruik gaan maken. Dan komt het totaal op circa 34.000, nog altijd lager dan het ooit was.”