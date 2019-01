Maaslandse ‘pyromaan’ met enkelband op vrije voeten

Dagenlang waren Maasland en Maassluis afgelopen zomer in de ban van een brandstichter, die het vooral voorzien had op bootjes. Het begon op 23 juni toen in Maassluis een houten bankje, een schutting, een kunststof ton met gebruikt frituurvet en een metalen container in brand werden gestoken. Drie dagen later volgde een sloep in Maasland, ook de aanlegsteiger liep schade op. Op dezelfde dag werd ook een band van een auto in brand gestoken. Op 30 juni vatte de stoffen kap van een boot vlam, evenals de deur van een botenloods. Een dag later werd in Maasland een boot in brand gestoken.